Жириновский уверен, что белорусы хотят "вернуться в состав России"

Депутат Госдумы и глава ЛДПР считает, что большинство белорусов поддержало бы на референдуме вхождение в состав России.

"Я уверен, если сейчас провести в Белоруссии референдум о возвращении в состав России — абсолютное большинство поддержит это", — написал политик в Telegram.

Свое мнение он объяснил результатом голосования 1990 года, когда 82% белорусов проголосовали за сохранение СССР.

Жириновский упрекнул Лукашенко в попытке "усидеть на двух табуретках".

"Нужно понять: или наши взаимоотношения рыночные, или входите в состав России и получайте низкие цены. А Александр Григорьевич хочет усидеть на двух табуретках. И суверенитет сберечь, и получить внутрироссийские цены на газ, чтобы зарабатывать на перепродаже. Так не бывает", — написал он.