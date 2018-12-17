Глава МВД Украины: Наземная агрессия против Украины станет для РФ катастрофой

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что Россия не пойдет на наземную агрессию и военное положение в Украине закончится до нового года. Об этом он сказал 17 декабря во время посещения Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника", – сказал Аваков.

В то же время министр заверил, что украинские силовики готовы к вызовам.

"Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", – сказал Аваков.

В то же время, глава МВД выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны России не будет:

"Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится до нового года и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории".

Министр подчеркнул, что последние пять лет и пограничники, и Нацгвардия, и полиция, и ГСЧС находятся в напряжении.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверял, что Россия не будет вести войну с Украиной.

В то же время Россия уже давно распускает слухи о том, что Украина готовит провокации на границе РФ.

17 декабря Лавров тоже заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и ответ на это будет "мало не покажется".

Напомним, военное положение в Украине введено с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях после акта агрессии России в Керченском проливе.

При этом дату выборов президента Верховная Рада закрепила на 31 марта 2019 года, чтобы военное положение, даже в случае его продления, не дало оснований их перенести.