В России заявили, что уже готовят меры противодействия на случай выхода США из ДРСМД

Россия при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) учитывает, что США могут выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Ранее американские сенаторы-демократы предостерегли президента страны Дональда Трампа, что выход США из ДРСМД развяжет Москве руки.

"Влияние последствий выхода США из ДРСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новых угроз нашей безопасности, несомненно, учитывается", - рассказал командующий ракетными войсками генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

В частности, до конца года в войска планируется поставить около 100 новых образцов вооружения, среди которых ракетные комплексы "Ярс" стационарного и мобильного базирования. Это будет одним из ответов РФ на постановку Вашингтоном своих систем ПРО в странах Восточной Европы. По словам Каракаева, ряд военно-технических мер позволит в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США в Европе.

О вероятном выходе из ДРСМД Дональд Трамп заявил 21 октября. Американский президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. "Россия не соблюдала соглашения, так что мы из него выйдем", - сказал он.

Россия, в свою очередь, уверена, что, напротив, США нарушают ДРСМД, но готова работать с американскими коллегами над устранением взаимных претензий по соглашению. 23 ноября Патрушев заявил, что "российская сторона неизменно предпринимает активные усилия для снятия претензий Вашингтона, внимательно реагирует на все запросы США и представляет исчерпывающие данные, подтверждающие отсутствие нарушений ДРСМД".

3 декабря ряд влиятельных сенаторов, представляющих демократическое крыло верхней палаты американского парламента, предостерегли Трампа, что выход США из ДРСМД развяжет руки Москве. "С пониманием того, как сложно заставить Россию исправить нарушение Договора о ликвидации РСМД, все же внезапное решение администрации о выходе в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком России", - говорилось в обращении.

4 декабря США и НАТО дали России последнюю возможность спасти ДРСМД, если она ликвидирует свою ракетную программу в 60-дневный срок. Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять его положения.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил РИА "Новости", что целями ответных действия России станут не сами США, а страны, разместившие у себя американские ракеты средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года во время советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

ДРСМД стал первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений. Его участники обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД.

По мнению США, Россия разрабатывает ракету "Новатор 9М729" (SSC-8 по классификации НАТО) для комплекса "Искандер", возможная дальность полета которой нарушает условия ДРСМД. МИД РФ утверждал, что Россия не испытывала ракету 9М729 на дальность, нарушающую договор, а США ищут предлог для выхода из ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что в случае выхода США из РСМД будет непонятна и судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). "Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере по контролю за вооружением. Не остается ничего, кроме гонки вооружения", - заявил российский лидер.