Московский суд до января оставил без движения иск Золотова к Навальному

Люблинский суд Москвы до января оставил без движения иск о защите чести и достоинства директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

"Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения, в связи с его несоответствием требованиям ст.ст. 131, 132 ГПК РФ. Истцу предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 09 января 2019 года" , - сообщила Смирнова. Если недостатки, касающиеся формы и содержания, а также комплекта прилагающихся документов, не будут устранены истцом в срок, то заявление будет ему возвращено.

Напомним, скандал вокруг Росгвардии разразился с подачи оппозиционного политика Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который в августе опубликовал результаты антикоррупционного расследования о закупках еды для сотрудников ведомства. В материале говорилось о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии малоизвестный крымский мясокомбинат "Дружба народов", после чего закупочные цены на продукты выросли в два-три раза, а качество ухудшилось.

Комбинат ранее принадлежал украинскому олигарху Юрию Косюку, а теперь - бывшему подчиненному Золотова, начальнику Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия, Борису Кантемирову.

Росгвардия назвала данные ФБК фальсификацией, а Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль, пообещав сделать из оппозиционера "хорошую, сочную отбивную". Навальный в это время отбывал административный арест в СИЗО и не мог ответить.

18 октября, освободившись из СИЗО после повторного ареста на 20 суток, основатель ФБК назвал Золотова "вором, мошенником, лжецом и лицемером. А также и просто дураком, который позорит страну, занимая такую высокую должность". При этом оппозиционер согласился на дуэль в виде теледебатов на любом федеральном канале или в YouTube, но начальника Росгвардии такой формат не устроил.

10 декабря стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на "Дружбу народов", а его проверку она ведет еще с мая совместно с Главной военной прокуратурой по инициативе ФСБ, выявившей признаки нарушения закона о гособоронзаказе.

Выяснилось, что только по закупке сарделек и сосисок по госконтракту мясокомбината с Росгвардией цена была завышена на 3,4 миллиона рублей. Она выросла именно после того, как единым поставщиком продовольствия для Росгвардии в начале 2018 года стала компания "Дружба народов". Ранее, в 2017 году, сосиски и сардельки поставлял мясокомбинат "Гатчинский".

Проверка показала, что "Гатчинский" как поставлял, так и поставляет колбасные изделия бойцам Росгвардии, но с начала 2018 года - через Мелеузовский мясокомбинат, таким образом цена на продукты существенно повысилась. Причем Виктор Золотов лично просил президента РФ Владимира Путина сделать единым поставщиком мясокомбинат "Дружба народов", после чего глава правительства Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение, и ФАС этот факт также подтвердила.

Навальный также подсчитал, что Золотов является владельцем недвижимости на 3,5 миллиарда рублей. Ему принадлежат, в частности, почти гектар земли в Барвихе за пять миллионов долларов, квартира в Москве площадью 160 квадратных метров, еще участок примерно в 1,3 гектара в той же Барвихе, еще квартира почти в 500 квадратных метров на Ломоносовском проспекте за 350 миллионов рублей, квартира в 180 квадратных метров в Геленджике (43 миллиона рублей), дом и участок земли на Валдае (73 миллиона рублей), 177-метровая квартира в элитном жилом комплексе на Якиманке (103 миллиона рублей) и другие объекты.

11 декабря стало известно, что Золотов подал иск к Навальному в Люблинский суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации на 1 миллион рублей, с требованием опровергнуть распространенные сведения. Тогда же с иском к Навальному в Арбитражный суд Москвы обратился и мясокомбинат "Дружба народов", тоже требующий опровержения.

В Росгвардии заявили, что служба собственной безопасности ведомства проводит проверку и внутреннее расследование по фактам поставок, так как в Росгвардии "не существует "неприкасаемых", и жесткая борьба с коррупцией будет вестись постоянно".

В пресс-службе Росгвардии пояснили, что дешевая продукция, которую поставляли по контрактам до 2018 года, в принципе не могла соответствовать ГОСТам, так как поставлялась по заведомо более низким ценам, чем стоимость сырья. Там также напомнили об уголовных делах, возбужденных в отношении заместителя командующего внутренними войсками Владимира Панова и заместителя директора Росгвардии Вячеслава Варчука, осужденных в 2017 году за коррупцию. В 2018 году были отстранены от должностей начальники центров материально-технического обеспечения Московского, Уральского, Северокавказского округов, а также начальник ветеринарной службы.