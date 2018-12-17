"В отличие от многих предыдущих расследований при предыдущих властях, я встречался с родными Павла и выдвигал несколько инициатив", - сказал президент.

"Я попросил, хотя это имеет очень серьезные законодательные ограничения - если кто-либо из родных или активистов имеет предложения, чтобы мы привлекли специалистов, только официальных, из любых авторитетных расследованных ведомств наших стран-партнеров, тогда назывался Скотленд-Ярд, я сказал, дайте мне фамилию следователя или группы, я обращусь к генпрокурору, к шефу Национальной полиции, мы точно включим его в следственную группу. Это была и готовность сотрудничать, и требование прозрачности", - сказал он.

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По словам Порошенко, такие действия являются беспрецедентными, но его это не радует, поскольку "нет результата, не установлены убийцы".

"К сожалению, есть случаи, когда убийц найти не удается. Но я надеюсь на то, что это не тот случай. И если у вас есть какие-либо предложения, я это говорю абсолютно серьезно, я готов идти на любые шаги для того, чтобы найти убийц и привлечь их к ответственности или хотя бы добавить прозрачности расследованию", - заверил президент.

Как сообщалось, на пресс-конференции 28 февраля 2018 года президент Петр Порошенко также заявлял, что готов привлечь к расследованию "любого следователя из любой страны мира".

"Знаете, чем я отличаюсь от предыдущих? Я буду вместе с вами делать все возможное, чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследовании убийства журналиста", - говорил тогда он.

В июле 2017 года исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон сообщал, что Порошенко во время встречи предлагал пригласить международно признанного расследователя в национальную команду для расследования убийства Шеремета.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства.

Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили, что взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ.

В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.

Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.

13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.

9 ноября генпрокурор Юрий Луценко констатировал, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета правоохранительная система Украины до сих пор не дала никакого результата.