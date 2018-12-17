Украинский "Энергоатом" купил у литовцев оборудование для Хмельницкой АЭС на 3,3 млн евро

Госпредприятие "НАЭК Энергоатом" 10 декабря по результатам тендера заказало UAB "Svertas Group" (Литва) оборудования для Хмельницкой АЭС на 3,32 млн евро (134,06 млн гривен). Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Отмечается, что цена сделки на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 134,22 млн грн.

"В апреле 2020 году поставят установку дезактивации металла и оборудование комплекса по переработке радиоактивных отходов. Производителем указан победитель.

Гарантийный срок составляет два года или 5 тысяч часов непрерывной работы основных компонентов и систем", - говорится в сообщении.

Как передают "Наші гроші", конкурентами с оборудованием собственного производства были Консорциум "Спецєнергетикос" и ООО "Промышленно-финансовая компания "Технополюс" Эдуарда Шпаковского, импортная составляющая их предложений составила соответственно 75% и 60%.

"Литовская "Svertas Group" принадлежит директору Алексею Ветлугину, Максиму Коротаеву, Игорю Преснякову и Денису Лукьянову. Контактным лицом в "Прозорро" является Наталья Синявская.

Компания имеет 58 сотрудников и оборот 2-3 млн евро в 2017 году. Она подтвердила опыт успешно выполненным договором с 2013 года со ГП "Игналинская АЭС" (Литва) о поставке комплекса для демонтажа оборудования блока G1 за 3,05 млн евро", - говорится в материале.

Сообщается, что победитель второй раз получил подряд в Украине.

"В сентябре "Энергоатом" за 2,99 млн евро заказал ему установку удаления отходов из отсеков хранилища твердых радиоактивных отходов комплекса по переработке радиоактивных отходов для ХАЭС производства ООО "Атомспецсервис"(Россия) Александра Мищенко и Владимира Гермашова, партнерами которого являются госконцерн "Росатом" и ЗАО "Диаконт", которое в этом году было выведено из-под санкций СНБО.

Учредителями столичного Консорциума "Спецєнергетикос" является UAB "Specialus Montažas-Ntp" ( "SM-Ntp", Литва) Андрея Сладкопевцева и Мариюша Коженевского и киевское ООО "Спецєнергетикосмонтаж" Богдана Чекеренды и "SM-Ntp", - пишут "Наші гроші".

Ранее долю Чекеренды в "Спецєнергетикосмонтажи" имел Дмитрий Максименко из Бучи.

Отмечается, что Сладкопевцев с рядом россиян владеет патентом на "Способ перегрузки топлива атомной станции для дожигания и прибор для его осуществления".