По данным МЧС, под завалами могут находиться от четырех до восьми человек. В оперативном штабе, созданном на месте происшествия, агентству сообщили, что под завалами могли погибнуть один или два человека, добавив, что информация о жертвах проверяется.

В свою очередь РИА Новости также со ссылкой на региональное МЧС сообщает о троих пострадавших при обрушении. Еще четыре человека могут находиться под завалами. Состояние пострадавших собеседники РИА Новости не уточнили.

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Площадь обрушения кровли составила 170 квадратных метров. По предварительным данным, обрушение произошло под тяжестью снега, рассказали "Интерфаксу" в службе технического надзора региона.

Обновление: Из-под завалов извлечены три человека, сообщили в региональном МЧС. Они госпитализированы. Еще четверо могут находиться под обломками.