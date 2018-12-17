Глава Минфина РФ подписал директиву о переходе госкомпаний на российский софт

Глава российского Минфина Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую госкомпаниям разработать план по переходу на отечественное программное обеспечение, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению Силуанова, через 10 дней госкомпании должны созвать совет директоров и утвердить директиву. Затем в течение двух месяцев утвердить план перехода на российский софт. До 2021 года его доля должна быть не меньше половины. По информации "Коммерсанта", этот переход состоится к 2022-му году.

В 2015 году российский президент Владимир Путин впервые потребовал от госкомпаний перейти на отечественный софт.

В ноябре 2015 года глава правительства Дмитрий Медведев запретил госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги есть в России.

В июле 2016 года соответствующее распоряжение издал тогдашний первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов.

В феврале 2018 года правительственная комиссия постановила, что согласовывать план по переходу на отечественный софт будет Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В сентябре этого года Минкомсвязи завершило аудит реестра отечественного программного обеспечения, запущенный 1 января 2016 года. Из этого реестра госкомпании будут выбирать необходимые программы.