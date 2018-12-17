Трамп известил Эрдогана, что предпринимает шаги к экстрадиции Гюлена

Президент США Дональд Трамп известил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана, что Вашингтон предпринимает шаги к экстрадиции исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена и ряда его соратников, которых Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота в стране в 2016 году.

Разговор состоялся на проходившем две недели назад саммите G20 в Аргентине, сообщил Reuters министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее Трамп заявил, что не рассматривает сделку, по которой Гюлен будет возвращен в Турцию в обмен на ослабление дипломатического давления, оказываемого Анкарой на Саудовскую Аравию в связи с убийством в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Телеканал NBC сообщал, что администрация Трампа все-таки рассматривает вопрос о выдаче проповедника.

Гюлен – 78-летний исламский богослов и проповедник. С 1999 года он живет в изгнании в Соединенных Штатах (предположительно, в штате Пенсильвания), где ему было предоставлено убежище. Власти Турции неоднократно добивались его выдачи и обвиняли Гюлена и его сторонников в том, что именно они попытались устроить военный переворот в Турции в ночь на 16 июля 2016 года.

Гюлен приобрел известность в конце 60-х годов, когда он был проповедником в главной мечети Измира. В 1999 году он отправился в добровольное изгнание, когда его обвинили в попытке подорвать светский характер турецкого государства. Когда-то был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (ПСР) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

В мае 2016 года движение Гюлена "Хизмет" ("Служба") было объявлено в Турции террористической организацией. Движение спонсировало около тысячи учебных центров по всему миру и помогало студентам средних школ в 150 странах изучать турецкий язык и готовиться к сдаче вступительных экзаменов в университеты. Правительство Эрдогана обвинило преподавателей этих центров в том, что они поддерживают Гюлена и выступают против властей. Многие учителя были арестованы, а тем, кто работал за границей (в том числе в странах Центральной Азии и Кавказа), власти Турции приказали вернуться на родину.

Сторонников Гюлена также обвиняли в Турции в нескольких терактах, в том числе убийстве российского посла Андрея Карлова.