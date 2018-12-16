Источники: Было закрытое совещание у Лукашенко. "До конца стоять за независимость. Все поддержали это"

"Наша Нiва"

Два не связанных между собой источника сообщили "Нашей Ниве", что несколько дней назад Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников.

На повестке дня стоял вопрос "что делать?" в условиях давления с российской стороны. "Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", — сообщил первый источник. "Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами", — также сообщили нам. "Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем", — говорят сотрудники государственных структур.

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