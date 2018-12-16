Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

Саломе Зурабишвили принесла присягу, официально вступив в должность президента Грузии. Об этом сообщает "Грузия Online".

"Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества", – произнесла Зурабишвили слова клятвы, положив правую руку на конституцию.

Инаугурация проходит в крепости Батонис цихе в городе Телави. На церемонии присутствует 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози. Бидзина Иванишвили — лидер правящей партии "Грузинская мечта", которая поддержала Зурабишвили на выборах, на церемонии не присутствует.

До начала инаугурации бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял рапорт у главы Вооруженных Сил Грузии Владимира Чичибая.

Уже прозвучал государственный гимн, и в настоящее время Зурабишвили обращается к собравшимся.