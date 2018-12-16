У здания ФСБ на Лубянке состоялась акция против произвола силовиков. Ее участников задержали

У здания ФСБ на Лубянке состоялась акция против произвола сотрудников силовых структур. В мероприятии приняли участие около 50 активистов, пишет "Новая газета". Оно позиционировалось не как митинг, а как "собрание граждан, возмущенных действиями власти". У некоторых из собравшихся были протестные плакаты.

Сотрудники полиции задержали 12 человек. Один из задержанных рассказал, что ему угрожали избиением и электрошокером.

Первоначально организаторы намеревались провести акцию в форме шествия от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, но власти отказались согласовать маршрут. После этого организаторы заявили, что проведут мероприятие в формате собрания, которое не требует согласования.

Один из организаторов акции, правозащитник Лев Пономарев, 5 декабря получил 25 суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Позже срок снизили до 16 суток.