ООН утвердила реализацию Парижского соглашения по климату. США отказались от участия в нем

Участники всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата приняли свод правил реализации Парижского соглашения, сообщает BBC News.

В документе речь идет о финансировании, которое развитые страны будут выделять бедным государствам для помощи в борьбе с изменениями климата, а также об мерах по мониторингу выполнения условий соглашения.

Госдепартамент США по итогам конференции официально подтвердил, что Соединенные Штаты отказываются от каких-либо обязательств в рамках договора.

Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года, оно пришло на смену устаревшему Киотскому соглашению. Документ подписали 196 стран, включая Россию. Задача соглашения — не допустить роста глобальной средней температуры выше 2 градусов по отношению к показателям доиндустриальной эпохи.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из соглашения, если ей не будут предоставлены "более благоприятные условия". По мнению Трампа, документ в нынешнем виде подрывает американскую экономику, ведет к сокращению рабочих мест, ослабляет суверенитет США