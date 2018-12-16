Путин и Лукашенко поздравили с днем рождения Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Юрия Николаева с 70-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин пожелал Николаеву успехов, вдохновения и благополучия. Глава государства отметил высокий профессионализм, неисчерпаемую энергию и доброжелательное отношение телеведущего к зрителям на протяжении многих лет.

Николаева также поздравил белорусский президент Александр Лукашенко. "В Беларуси хорошо знают и ценят ваше творчество", — отметил глава Беларуси. По словам Лукашенко, передачи с участием Николаева неизменно завоевывают признание зрителей.

Юрий Николаев с 1975 по 1991 год был ведущим музыкальной программы "Утренняя почта", а в 1997 году стал вести обновленную телепередачу. Он также был ведущим "Утренней звезды", "Голубого огонька" и "Песни года".

В 1998 году Николаеву присвоили звание Народного артиста России.