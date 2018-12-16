“Для нас это ровно ничего не означает”. В РПЦ прокомментировали учреждение новой церкви в Украине

Медуза

Для РПЦ “ровно ничего не означает” учреждение на Украине новой православной церкви, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

“Неканоническое собрание лиц <…> под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического „архиерея“ таким же неканоническим „предстоятелем“”, — цитирует его “Интерфакс”. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что “каноническое православие на Украине сегодня еще больше укрепилось”. Статьи по теме: В Украине появилась объединенная православная церковь В Украине открылся Объединительный поместный собор “Не понимаю, на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые на него пришли. Жалко их всех. Печальная участь”, — цитирует его слова “Интерфакс”. 15 декабря в Киеве прошел церковный собор, по итогам которого было объявлено о создании новой православной церкви на Украине под покровительством Константинопольского патриархата. Предстоятелем церкви был избран 39-летний митрополит Епифаний, принадлежащий к УПЦ КП. На соборе присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который затем назвал новую церковь “церковью без Путина”. Собор был назван объединительным, однако от УПЦ Московского патриархата, которой принадлежит большинство украинских приходов и которая отказалась участвовать в соборе, на него пришли лишь два иерарха.

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