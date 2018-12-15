В Украине появилась объединенная православная церковь

Главой новой церкви стал митрополит Епифаний из Украинской православной церкви (Киевский патриархат).

В Киеве в субботу, 15 декабря, завершился объединительный собор православных церквей. Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви (Киевский патриархат).

Заседание собора проходило в закрытом режиме. В нем приняли участие 192 делегата. Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет не выдвинул свою кандидатуру на пост предстоятеля поместной православной церкви. Одним из вероятных претендентов считался митрополит Винницкий Симеон - представитель Украинской православной церкви Московского патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил собравшихся на площади перед храмом Святой Софии "с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви". "Чудо стало возможным благодаря непоколебимой позиции Вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской церкви-матери", - подчеркнул глава государства.

Русская православная церковь (РПЦ) выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.