Дональд Трамп анонсировал отставку главы МВД США

Райан Зинке многого достиг на посту министра внутренних дел США за почти два года работы, написал в Twitter глава Белого дома.

Министр внутренних дел США Райан Зинке уйдет в отставку в конце 2018 года. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter в субботу, 15 декабря.

Зинке пробыл на посту главы МВД почти два года и многого достиг, отметил глава Белого дома. Он выразил благодарность Зинке "за службу нашей нации" и обещал, что имя нового министра внутренних дел будет объявлено на следующей неделе.

С тех пор, как Трамп в ноябре 2016 года был избран президентом США, в его команде с ключевых постов уже не раз уходили чиновники. Накануне президент объявил, чтосвою должность покинет нынешний руководитель аппарата Джон Келли, который ранее сам объявил об отставке. Главы аппарата Белого дома уже трижды менялись при Трампе. Так, летом этот пост покинул Райнс Прибус, ранее был уволен Денис Макдоноу, проработавший в этой должности четыре года во время второго срока президентства Барака Обамы.